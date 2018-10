Série ‘Titãs’ tem segunda temporada confirmada antes da estreia

A DC anunciou, na quarta-feira, que já está trabalhando na segunda temporada da série Titãs. A produção, que chegará ao Brasil no catálogo da Netflix, tem estreia de sua primeira temporada marcada para 12 de outubro nos Estados Unidos, pelo serviço de streaming DC Universe.

De acordo com a revista americana Entertainment Weekly, o anúncio de uma nova temporada foi feito durante a exibição do episódio piloto da série durante a Comic Con que acontece em Nova York. A nova produção conta a história do grupo de quatro jovens heróis liderado por Robin, depois que ele para de lutar contra o crime ao lado do Batman.

A série ainda não teve data de estreia divulgada no Brasil. Além de Titãs, a plataforma americana DC Universe contará com novos lançamentos, como uma série da Patrulha do Destino e uma animação sobre a Arlequina, dublada por Kaley Cuoco, uma das protagonistas da comédia The Big Bang Theory.