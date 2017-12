Série futurista da Netflix: ‘Blade Runner é a maior influência’

Depois de Black Mirror, a Netflix prepara o lançamento de mais uma série original futurista. Altered Carbon conta a história de uma distopia no século XXV, em que as pessoas conseguem trocar de corpo, mantendo as memórias e pensamentos intactos. Durante uma coletiva para a imprensa da América Latina, em São Paulo, o protagonista Joel Kinnaman não negou as semelhanças com outras produções da mesma temática: “Blade Runner é nossa maior influência em estilo e tom. Todos que trabalharam na série eram muito fãs do filme e nós demonstramos o nosso amor pela produção”, afirmou.

Apesar das inspirações, o ator, que interpreta o antigo terrorista Takeshi Kovacs, ressaltou a individualidade da nova série. “Altered Carbon é a primeira do seu tipo. Criamos um mundo com efeitos especiais, retratando a violência e o sexo de uma forma muito realista.”

A atriz Martha Higareda, que interpreta a policial Kristin Ortega no novo seriado, ainda fez um contraste com produções de outras décadas: “Os filmes dos anos 1980 refletiam sobre o que significa ser um humano. Agora, estamos pensando no que é ser mortal”. A possibilidade de trocar de corpo possibilita às pessoas mais ricas se manterem jovens para sempre. Isso, porque a transferência para um clone não é barata. “A tese do show foi bem difícil para eu aceitar. O que estamos defendendo é que nossa humanidade está diretamente ligada com a nossa mortalidade”, defendeu Kinnaman.

Baseado no livro homônimo do escritor Richard K. Morgan, Altered Carbon estreia no dia 2 de fevereiro na Netflix.