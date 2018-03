Série ‘Família Soprano’ ganhará filme derivado

A série Família Soprano ganhará um filme sobre os eventos anteriores à trama original. Segundo o portal Deadline, a produtora New Line comprou os direitos do filme The Many Saints of Newark (Os Santos de Newark, em tradução livre), que acompanhará a briga entre negros e italianos pelo domínio da cidade nos anos 1960.

O autor, David Chase, assinará o roteiro do filme, que promete o retorno de grandes personagens, como o patriarca Tony Soprano.

Os Sopranos foi a primeira grande produção original da HBO. Exibida entre 1997 e 2007, a série faturou 21 Emmys e cinco Globos de Ouro.