Série de Carlos Saldanha para Netflix mostra folclore brasileiro ao mundo

A Netflix divulgou na manhã desta quarta-feira 25 que Cidade Invisível, série original brasileira que marca a estreia do produtor Carlos Saldanha na plataforma de streaming, já começou a ser gravada. Alessandra Negrini e Marcos Pigossi fazem parte do elenco.

As gravações ocorrem em São Paulo, Ubatuba e Rio de Janeiro. A produção contará a história do detetive da Delegacia de Polícia Ambiental Eric (Marcos Pigossi), que, após encontrar um estranho animal morto em uma praia carioca, se envolve em uma investigação de assassinato e descobre um mundo habitado por entidades míticas normalmente invisíveis aos seres humanos.

Esta será a segunda série do ator na Netflix. Ele fez parte do elenco principal da produção australiana Tidelands.

Indicado duas vezes ao Oscar, a primeira em 2004 com o curta-metragem Aventura Perdida de Scrat e a segunda em 2018 com o desenho animado O Touro Ferdinando, Carlos Saldanha assina a criação e a produção executiva do projeto.

A série é dirigida por Julia Jordão, com direção-geral de Luis Carone, e será lançada globalmente em 2020.