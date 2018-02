Série da Globo será transmitida na Europa a partir de julho

A série Dupla Identidade, protagonizada por Bruno Gagliasso e exibida pela Globo em 2014, foi comprada pelo grupo europeu RTL durante o Festival de Berlim, de acordo a revista americana The Hollywood Reporter. A produção brasileira escrita por Gloria Perez será transmitida a partir de julho em quatro países do continente: Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo.

A série de treze episódios será exibida no canal RTL Crime, que faz parte de um dos maiores grupos de mídia da Europa, com o título de Merciless. Nesta terça-feira, outras produções da Globo ainda serão apresentadas na European Film Market, uma feira para a indústria mundial do audiovisual que acontece em paralelo ao Festival de Berlim. Entre os seriados, estarão Sob Pressão, Justiça, Vade Retro e Treze Dias Longe do Sol.

Além de Bruno Gagliasso, Dupla Identidade conta com nomes como Débora Falabella, Luana Piovani e Marcello Novaes. A série acompanha a história de Edu (Gagliasso) um psicopata que usa do seu charme e da boa aparência para cometer, incólume, assassinatos em série.