Série ‘ALF, o Eteimoso’ ganhará remake na TV

A série ALF, o Eteimoso, protagonizada por um simpático extraterrestre que cai na Terra e acaba indo morar na casa de uma família americana de classe média, ganhará um remake pela Warner Bros., segundo o site da revista The Hollywood Reporter.

Na nova produção, o ET vai voltar à Terra e passar a morar com uma outra família. ALF foi exibida originalmente entre 1986 e 1990 nos Estados Unidos. No Brasil, passou por vários canais de TV, como Globo, Band, SBT e Warner Channel.

De acordo com a publicação, os roteiristas do seriado original, Tom Patchett e Paul Fusco, estão trabalhando na nova versão. O projeto, ainda em seus estágios iniciais, está sendo desenvolvido desde maio. Por enquanto, nenhum canal americano acertou a exibição da série.