‘Serei uma avó moderna’, diz Gretchen sobre filho de Thammy

Aos 60 anos, Gretchen, ou a rainha da internet (como ela se autodenomina), vai ganhar dois novos netos. Entre eles, o primeiro filho do vereador Thammy Miranda (PR-SP) com Andressa Ferreira. O novo herdeiro se chamará Bento, e deve nascer entre o Natal e o Ano Novo de 2019, em Orlando, nos Estados Unidos, onde o casal optou por ter o bebê. Em conversa com VEJA, a cantora exultava de alegria. “Eu vou ser uma avó moderna. Para cima e toda para frente. Mas garanto que irei estragá-los um pouco”, diz.

A dona do rebolado mais famoso do país já é avó de Beatriz (14 anos) e Enrico (2), com quem ela tem pouco contato. Há duas semanas nasceu Samantha, filha de Décio. E ainda este mês a família espera a chegada de Allya, primeira filha de Gabriel, caçula de Gretchen. “Estou amando esta nova fase avó. Estou ansiosa e curtindo muito.”

Vovó na ativa

Enquanto espera os netos, Gretchen prepara a gravação de seu primeiro DVD em mais de 40 anos de carreira. Neste mês, ela reúne amigos e, por assim dizer, a nata da música pop brega para um pocket show em São Paulo, onde vai cantar clássicos que fazem tremer a derrière dos ouvintes, como Conga e Freak Le Boom Boom. Participarão do momento subcelebridades como a cantora pop Francinne (uma versão loira da Anitta), Viviane Batidão (representante do tecnobrega) e o MC Makay.

“O DVD é mais uma coisa para colocar no meu currículo”, diz Gretchen — e que currículo. De volta aos holofotes, a cantora lança ano que vem um filme sobre a sua agitada vida. A produção será dirigida por Antonia Fotenelle, que prometeu em entrevista a VEJA revolucionar o cinema com o longa.