‘Serão todos garotos de programa e prostitutas’, diz ator sobre beijo gay

Conhecido por suas frases de efeito e suas polêmicas, o ator Theo Becker mais uma vez foi assunto nas redes sociais. O ex-peão de A Fazenda decidiu se pronunciar sobre o beijo homossexual em uma HQ da Marvel que sofreu uma tentativa de recolhimento na Bienal do Livro no Rio de Janeiro sob ordens do prefeito Marcelo Crivella.

O que chamou a atenção é que o ator decidiu falar sobre o assunto nos comentários de uma publicação feita por uma atriz global famosa: Regina Duarte, também conhecida pelas suas veias direitistas. A intérprete da viúva Porcina criticou o prefeito do Rio e escreveu: “Amor…né, prefeito? Agora e os exemplos de violência, as vinganças, os derramamentos de sangue, assassinatos. Isso continua podendo mostrar?”.

Theo escreveu nos comentários: “Destruindo a família. Serão todos garotos de programa e prostitutas… Assim a esquerda impera”.

Os seguidores da atriz criticaram o ator. “Você quer dizer que todo mundo que é de esquerda é prostituta e garoto de programa? Visão bem limitada! Falta de leitura!”, disse.

Outro foi mais incisivo e lembrou o ator de um momento da carreira dele: “Não foi você que já posou para a G Magazine?”, referindo à uma revista voltada ao público homossexual. O comentário do ator já tem outras 300 mensagens em resposta.

Depois da repercussão, Theo Becker resolveu se pronunciar em suas redes sociais e disse que está sofrendo uma “forte e desesperada perseguição organizada em denegrir a minha imagem pessoal”. O ator reafirmou seu apoio ao prefeito Marcelo Crivella e ao presidente Jair Bolsonaro. “Não vou parar com as postagens a favor da direita e da família”.

E negou que tenha se relacionado com a ex-BBB trans Ariadna Arantes. A modelo publicou em seus Stories vídeos em que afirma ter se relacionado com Becker. “Coisa engraçada Théo Becker falar uma coisa dessa na mídia né?! E no entanto vivia se esfregando com a Patrícia Araújo (atriz transexual) que coisa né, que coisa feia. Inclusive me pagou, você lembra? Há anos atrás, antes do Big Brother na Barra da Tijuca… Vamos deixar de hipocrisia hein. O mundo está cheio de prostitutas porque tem gente como você que paga”, afirmou.

Theo disse que a história é inventada, mas não negou que já pagou mulheres “para fazer companhia quando me senti só”. E chamou Ariadna de “infeliz e oportunista”. “No máximo pode ter estado em alguma festa no mesmo teto que eu, sem que eu tenha percebido. Mas caso? ou tenha se relacionado comigo? aí já é demais para noix (sic). Terá de provar”, encerra o ator.