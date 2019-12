Para encerrar a programação deste sábado na Comic Con Experience, os atores Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac participaram, ao lado do diretor J.J. Abrams, de uma conversa com o público sobre último filme da terceira trilogia da saga Star Wars, A Ascensão de Skywalker, e pontuaram a falta de Carrie Fisher no set de filmagens. “Sentimos a presença dela todos os dias”, disse Isaac.

“Nós sabíamos que não seria possível recriar a Princesa Leia digitalmente — Carrie nunca aprovaria. Também não poderíamos escalar outra pessoa para o papel e, muito menos, terminar a trilogia sem a Leia”, disse o diretor JJ Abrams, sobre a ausência da atriz Carrie Fisher, que faleceu em 2017. “A solução que encontramos, então, foi usar algumas gravações antigas, que não havíamos usado nos filmes anteriores.” O episódio IX marca, também, a conclusão do arco dos irmãos Skywalker — Leia e Luke.

Em um momento descontraído, o público se empolgou com a possibilidade de um par romântico entre os personagens de Boyega e Isaac, Finn e Poe, respectivamente. “Ficamos felizes de poder levar para a tela um pouco da nossa amizade na vida real”, despistou Boyega.

O episódio XIX de Star Wars, A Ascensão Skywalker, chega aos cinemas em 19 de dezembro. Confira, abaixo, o trailer: