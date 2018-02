Entre bebês, Ivete confirma presença no Rock in Rio Lisboa

Ivete Sangalo confirmou sua participação no Rock in Rio Lisboa. A cantora, que perdeu o Carnaval deste ano para dar à luz as gêmeas Helena e Marina, volta aos palcos da versão portuguesa do festival em junho. O comunicado foi divulgado por ela nas redes sociais.

“Presente em todas as edições do Rock in Rio Lisboa desde a estreia do festival em solo português, Ivete Sangalo retorna à Cidade do Rock no dia 30 de junho. A cantora promete levar para o Palco Mundo, o principal do evento, um show especial”, diz o texto divulgado por ela no Instagram.

Esta é a 8ª edição do Rock in Rio Lisboa, que acontece nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho. Ivete se apresenta no mesmo dia que Katy Perry, Jessie J e Hailee Steinfeld. A line up do evento conta ainda com nomes como Bruno Mars, The Killers, Demi Lovato, Muse e a brasileira Anitta.