Sem aliança, noiva de ex-BBB Lucas se pronuncia: ‘Vida que segue’

A noiva do ex-BBB Lucas Fernandes, Ana Lúcia Vilela, falou sobre o relacionamento do casal pela primeira vez desde a saída do cearense do reality show da Globo. Eliminado na última terça-feira, Lucas procurou pela companheira ao sair do reality, mas não a encontrou e caiu no choro. O empresário recebeu críticas durante a participação no programa, por sua intimidade com a personal trainer Jéssica, uma loira de Santa Catarina.

“Não se preocupem. Estou bem. Acredito muito que o tempo é remédio para tudo na vida e tenho fé em Deus. Vida que segue”, afirmou Ana Lúcia em um vídeo no Instagram, em que aparece sem aliança.

Lucas também postou um vídeo na rede social, com uma mensagem curta: “Queria dizer a vocês que está tudo bem. Vamos esperar. Tudo no tempo de Deus”, afirmou. Antes disso, o ex-BBB ainda postou uma citação do padre Fábio de Mello na ferramenta stories: “De vez em quando, a internet elege a vítima que expiará pelos pecados de todos. É a revitalização dos tribunais públicos medievais, quando as pessoas esqueciam temporariamente de seus erros para atirar nos outros as pedras que sabiam também merecer”.

Em outra postagem, o ex-BBB reforçou: “Queria agradecer de verdade a todos aqueles que estão me dando força para seguir em frente mesmo depois de tudo. Não posso corrigir as falhas que cometi, mas posso aprender com elas e querer sempre crescer”.

Depois das 2h da madrugada desta sexta-feira, Lucas ainda postou um vídeo escutando a música romântica Like I’m Gonna Lose You (Como Se Eu Fosse Te Perder, em tradução livre), de Meghan Trainor com John Legend.