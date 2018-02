Selton Mello vai estrear em Hollywood como diretor

Selton Mello fará seu primeiro filme em Hollywood. O ator e cineasta vai dirigir o drama Cathedral City. Segundo o site da revista americana Variety, o brasileiro foi abordado pelos produtores Tai Duncan e Paul Schiff, da Zero Gravity Management, produtora responsável por títulos como a série Ozark e o filme Beasts of No Nation, ambos feitos para a Netflix.

O ator afirma que se apaixonou pelo roteiro da trama quando o leu pela primeira vez, há quatro anos. “Fiquei encantado. A história nunca saiu da minha cabeça”, conta. “Recentemente, Tai e Paul assistiram meu último longa, O Filme da Minha Vida, e gostaram do meu trabalho, então me ofereceram a direção [de Cathedral City].”

Segundo Mello, o filme narra a história de um músico talentoso e autodestrutivo que descobre não ter sido convidado para o enterro de seu pai. “Ele se descontrola. Mas, depois, descobre que seu pai tinha uma vida secreta, o que dá início a uma jornada cômica que deixa a vida do personagem de cabeça para baixo”, afirma. “Entre tudo isso, ele vai descobrir coisas que faltam em sua vida: amor verdadeiro, que chega através de uma garota, Andy.”

O brasileiro conta também que se envolveu com a trama por seus elementos favoritos no roteiro. “A humanidade dos personagens, uma ótima história, engraçada mas emotiva, e a chance de apresentar na tela pessoas que você gostaria de conhecer na vida real.”

Mello também conta que tem interesse em continuar trabalhando, como ator, diretor e roteirista, em outros projetos fora do Brasil. Seu próximo passo é O Mecanismo, do José Padilha, para a Netflix. A série inspirada nas investigações da Lava Jato entram no catálogo mundial do site de streaming no dia 23 de março.