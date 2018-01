Selena também doa salário de filme de Woody Allen — mais um extra

Seguindo os passos de outros colegas de elenco, Selena Gomez doou o salário ganho no novo filme de Woody Allen, A Rainy Day in New York, para o Time’s Up, movimento que apoia vítimas de assédio e abuso sexual. De acordo com a revista americana People, a atriz teria doado uma quantia maior do que a que recebeu de cachê.

Nesta terça-feira, Timothée Chalamet postou um texto em seu Instagram anunciando que doaria para a caridade todo o valor recebido no longa dirigido por Allen. Os atores Rebecca Hall e Griffin Newman, que também estão na produção, já haviam anunciado o mesmo feito.

A iniciativa começou após a filha do diretor, Dylan Farrow, voltar a falar do abuso que teria sofrido pelo pai na infância. Em dezembro, ela publicou um artigo no jornal Los Angeles Times dizendo que o pai estava sendo “poupado” pela “revolução” que desmascarou Harvey Weinstein.

Em fase de pós-produção, o novo longa de Allen ainda não tem data marcada para estreia. Além de Selena Gomez, Elle Fanning e Jude Law estarão no longa.