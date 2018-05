Seita do sexo NXIVM: Allison Mack depõem no tribunal

Allison Mack prestou depoimento em Nova York, nos Estados Unidos. De acordo com a rede de televisão CBS, a atriz da série Smalville teve seu julgamento marcado para o dia 1º de outubro, depois de ser acusada de tráfico sexual por participar da seita NXIVM (pronunciado nexium).

Mack reafirmou ser inocente e ainda fará outros depoimentos antes da data do julgamento. A próxima audiência já está marcada para o mês de junho. O criador da seita, Keith Raniere, que está preso desde o mês de março, também está participando das sessões.

Allison Mack, de 35 anos, foi presa no final de abril sob acusação de tráfico sexual e trabalhos forçados. A atriz foi solta após o pagamento de uma fiança de 5 milhões de dólares e está morando na Califórnia junto com os pais. Ela está negociando um acordo de delação premiada com a procuradoria federal americana, pelo qual pode testemunhar contra Keith Raniere.