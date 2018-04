Seita sexual de Allison Mack financiava atividades com cursos de US$ 5.000

NXIVM, nome atribuído ao suspeito grupo criado pelo palestrante de autoajuda Keith Raniere e propagada pela atriz Allison Mack, era uma bem intencionada empresa que desenvolvia e oferecia cursos de autoajuda, com a promessa de ajudar as pessoas a se realizar no plano pessoal e profissional. Os programas de cinco dias de duração custavam até 5.000 dólares (mais de 17.000 reais). O valor servia para bancar a vida de Raniere e também para financiar a companhia, pacata na fachada, mas que mantinha uma seita obscura em seus porões, a DOS, acrônimo da frase em latim “dominus obsequious sororium”, que poderia ser traduzida como “Senhor das mulheres obedientes”. Por mulheres obedientes, leia “escravas sexuais”.

Parte das escravas eram alunas egressas dos cursos, alguns dos quais versavam sobre “empoderamento feminino”, que terminavam as aulas endividadas. Para essas turmas, Allison Mack tentou atrair a atriz Emma Watson, conhecida por sua postura feminista. Outras servas eram trazidas pelas “mestras”, figuras femininas que subiam na hierarquia interna do grupo, mas permaneciam sob a “sabedoria” — como a definia a atriz de Smallville — de Keith Raniere. A intérprete da jornalista boazinha Chloe é apontada como braço-direito do “papa” da NXIVM — pronuncia-se “nexium”.

Allison Mack, de 35 anos, foi presa depois de uma reportagem do jornal The New York Times apontá-la como mentora da seita de Raniere, 52, também chamado de “Vanguard”. A atriz pagou fiança de 5 milhões de dólares e está em prisão domiciliar, na casa dos pais, com tornozeleira eletrônica. Ela estuda se adere a um acordo de delação premiada, pelo qual revelaria detalhes sobre o funcionamento da DOS-NXIVM, seita que marcava mulheres a ferro perto da virilha, com as iniciais do fundador, e que as obrigava a manter relações sexuais com ele, que ainda impunha uma dieta e rotina de exercícios para que elas estivessem com os corpos na forma desejada.

Keith Raniere também foi detido, mas seu caso é considerado inafiançável. Ao longo de 20 anos, ele operou uma série de programas que se diziam de autoajuda, com centros nos Estados Unidos e representações no Canadá e América do Sul, além do México, onde ele foi preso em março.

Allison Mack interpretava Chloe Sullivan em Smallville, série que se centrava na adolescência de Clark Kent em sua cidade, Smallville, antes de virar o Superman. A série teve dez temporadas. Ela também atuou nos filmes Lucas, um Intruso no Formigueiro (2006) — emprestando a voz para Tiffany Nickle — e Querida, Encolhi a Gente! (1997).