Seis vencedores da Palma de Ouro de Cannes para ver em casa

O diretor sul-coreano Bong Joon-ho (Okja, Expresso do Amanhã) entrou neste sábado, 25, para o seleto grupo de cineastas que conquistaram a cobiçada Palma de Ouro, principal prêmio do Festival de Cannes. Joon-ho levou o troféu pelo filme Parasite, que mistura a comédia e o suspense para narrar a história de uma família pobre que vive em um apartamento infestado de pragas.

A produção ainda não tem data de estreia no Brasil. Quem está em busca de um bom filme para ver em casa, contudo, pode relembrar seis vencedores recentes da Palma de Ouro, disponíveis em plataformas de streaming no país. Confira:

Assunto de Família, do japonês Hirokazu Kore-Eda, vencedor em 2018, pode ser alugado no aplicativo do iTunes por 7,90 reais; no site do Google Play, por 9,90 reais; ou pelo Now por 14,90 reais.

The Square: A Arte da Discórdia, de Ruben Ostlund, vencedor pela Suécia em 2017, pode ser alugado no iTunes por 2,90 reais; e no Google Play e no Now por 6,90 reais.

Eu, Daniel Blake, do britânico Ken Loach, venceu em 2016. Ele pode ser alugado no iTunes, por 2,90 reais; no Google Play por 3,90 reais; no Now por 6,90 reais.

Winter Sleep, do turco Nuri Bilge Ceylan, venceu em 2014. Está disponível para aluguel no Google Play, por 3,90 reais; no Now, por 6,90; e no iTunes, por 4,90 reais.

Azul É a Cor Mais Quente, vencedor da França em 2013, do diretor Abdellatif Kechiche, está disponível para aluguel no iTunes por 2,90 reais; no Google Play, por 3,90 reais; no Now, por 6,90; e para assinantes do canal online Looke.

Amor, de Michael Haneke, representou a Áustria em Cannes e venceu em 2012. O filme pode ser alugado no Google Play por 3,90 reais; no iTunes por 4,90; e no Now por 6,90 reais.