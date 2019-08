Conversando Com Um Serial Killer: Ted Bundy

Onde: Netflix

A minissérie conta a história de Theodore Robert Cowell, nome de batismo de Ted Bundy, famoso serial killer dos Estados Unidos. Estima-se que o assassino foi responsável pela morte de 36 jovens mulheres na década de 1970. O fio condutor dos quatro episódios é a entrevista dada por ele no corredor da morte a um jornalista. Com imagens do julgamento e entrevistas atuais — dentre elas a da sobrevivente Carol DaRonch —, o documentário traça um assustador perfil do algoz, indo da infância atribulada à execução.



No Coração do Ouro – O Escândalo da Seleção Americana de Ginástica

Onde: HBO GO

Em 2016, o mundo do esporte enfrentou um dos maiores escândalos de sua história quando Larry Nassar, então médico da seleção americana de ginástica, foi acusado de abuso sexual por diversas atletas. Dirigido por Erin Lee Carr, o documentário da HBO reúne relatos de vítimas que explicam como o pedófilo conseguiu molestar centenas de crianças e adolescentes durante mais de duas décadas sem que fosse parado — acusando órgãos do alto escalão esportivo de omissão e acobertamento. A produção exibe, ainda, imagens do julgamento de Nassar, que durou uma semana e culminou em uma sentença de até 175 anos de prisão.

Privacidade Hackeada

Onde: Netflix

A produção da Netflix, com direção de Karim Amer e Jehane Noujaim, expõe uma questão cada vez mais atual: o uso indevido de dados de usuários das redes sociais. O documentário detalha por meio de entrevistas com ex-funcionários e estudiosos da área o famoso caso Cambridge Analytica — quando informações de perfis do Facebook foram utilizadas sem autorização nas campanhas de Donald Trump e do Brexit.

Deixando Neverland

Onde: HBO GO

Michael Jackson enfrentou por anos acusações de pedofilia e conseguiu sair ileso de todas elas. Deixando Neverland vem para corrigir o resultado na Justiça, cravando que o cantor era sim culpado. Para isso, a minissérie em dois episódios dá voz a Wade Robson e James Safechuck, ambos alegam que foram abusados pelo astro na infância. A produção traz, ainda, relatos de familiares da dupla — que narram como Michael manipulava os adultos para se aproximar cada vez mais das crianças.

Bandidos na TV

Onde: Netlix

Representante brasileiro da lista, a série documental revive o caso Wallace Souza, ex-apresentador do Canal Livre — programa policial que cobria o crime organizado em Manaus. Acusado de envolvimento com as milícias locais, Souza, supostamente, encomendava os crimes para conseguir furos jornalísticos, angariando cada vez mais audiência. A produção mescla entrevista de acusadores e defensores de Wallace, que morreu em 2010 enquanto aguardava julgamento.

Fyre Festival: Fiasco no Caribe

Onde: Netflix

Com ingressos de até 100 000 dólares, o Fyre Fastival deu o que falar em 2017 e virou tema de documentário. Divulgado como um festival de música luxuoso nas Bahamas, promovido por celebridades como Kendall Jenner e Alessandra Ambrósio, a atração foi um fiasco. Através de entrevistas com pessoas envolvidas na produção, o filme relata como um evento milionário recebeu seu público com colchões molhados em tendas improvisadas e sanduíches com duas fatias de queijo como refeição.