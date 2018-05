‘Segundo Sol’: Relações públicas reclamam de cena em que michê se diz RP

Como novela de João Emanuel Carneiro que se preze, Segundo Sol não deixa para o capítulo seguinte o que pode resolver já. Por isso, de nada adiantou Ícaro (Chay Suede) tentar despistar e mentir para a irmã, ao dizer que havia assumido um posto de relações públicas quando na verdade havia estreado na mais antiga das profissões. Manuela (Luiza Arraes) seguiu o brother e foi parar na casa de Laureta (Adriana Esteves), onde ele se abrigou, para pegá-lo em flagrante dançando agarradinho com a cafetina. Para piorar, Ícaro deixou ressabiados diversos relações públicas, que se sentiram ofendidos — não pelo fato de o menino ser michê, veja bem, mas porque desistiu de estudar e nunca tirou um diploma.

Ao menos é o que alega o Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas (Conferp) em comunicado publicado em sua página oficinal no Facebook. “O Conferp recebeu várias manifestações de profissionais registrados expressando o seu descontentamento com a cena que foi ao ar nesta segunda-feira, 28/05, na novela Segundo Sol, da Rede Globo, onde o personagem Ícaro (Chay Suede) diz para sua irmã Manuela (Luisa Arraes) que é relações-públicas”, diz post da entidade em que há um link para o texto com o seu posicionamento oficial.

Nesse texto, o Conferp cita a necessidade de se ter um diploma para ser RP. “Apesar de compreendermos que a novela da Rede Globo, Segundo Sol, se tratar de uma obra de ficção, mas cientes do impacto da emissora na formação da opinião pública, o Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas – Conferp – ressalta que a profissão de Relações Públicas é regulamentada pela Lei 5.377, de 11 de dezembro de 1967, e que somente podem exercê-la profissionais com nível superior e registrados no respectivo conselho regional.”

Leia na íntegra o comunicado do Conferp:

NOTA SOBRE A MENÇÃO DA PROFISSÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS NA NOVELA SEGUNDO SOL

Apesar de compreendermos que a novela da Rede Globo, Segundo Sol, se trata de uma obra de ficção, mas cientes do impacto da emissora na formação da opinião pública, o Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas – Conferp – ressalta que a profissão de relações públicas é regulamentada pela Lei 5.377, de 11 de dezembro de 1967, e que somente podem exercê-la profissionais com nível superior e registrados no respectivo conselho regional.

Hoje (29/05), o Conferp recebeu várias manifestações de profissionais registrados expressando o seu descontentamento com a cena que foi ao ar nesta segunda-feira, 28 de maio de 2018, onde o personagem Ícaro (Chay Suede) diz para sua irmã Manuela (Luisa Arraes) que é relações públicas. Por entendermos a grande responsabilidade desta emissora na transmissão de informações corretas, solicitamos que o autor João Emanuel Carneiro possa deixar claro, nos próximos capítulos, o que de fato faz o profissional formado em relações públicas.

O Conferp esclarece que o relações-públicas é o profissional responsável pela gestão da comunicação nas organizações públicas, privadas e do terceiro setor, por meio do estabelecimento de políticas, estratégias e instrumentos de comunicação e relacionamento. Realiza atividades de pesquisa e análise, de assessoria e consultoria, de planejamento e de divulgação, podendo ser também um empreendedor da área para diversos segmentos.

Entre as atividades desenvolvidas pelo profissional estão planejamento, coordenação, ações, controle e aconselhamento – da gestão relacional e comunicacional da instituição frente às demandas da sociedade e dos públicos, entre eles os empregados, a comunidade, a imprensa, os acionistas, as organizações não governamentais, os investidores e os governos. São responsáveis pela gestão da comunicação organizacional, comunicação interna e institucional; assessoria de imprensa, gerenciamento de crise, pesquisa de opinião e de imagem, ombudsman, cerimonial e eventos, entre outras atividades que envolvem gestão e construção de relacionamentos.

No cenário social, político e institucional que vivemos atualmente no Brasil, propenso a crises, controvérsias e conflitos, se torna necessário o conhecimento sobre os princípios da atividade profissional de relações públicas: a comunicação e as relações pautadas na transparência, voltadas ao interesse público e dos públicos; em um ambiente onde os posicionamentos de organizações privadas, públicas e da sociedade civil estejam respaldas no compromisso, diálogo e confiança.