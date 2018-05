‘Segundo Sol’ entra no ritmo da Bahia em estreia

Segundo Sol conseguiu fugir com maestria do mal que acomete muitas das novelas em seu primeiro capítulo: correr com a trama, para tentar apresentar vários núcleos de uma vez. O novo folhetim das 9 da Globo entrou no ritmo da Bahia, onde se passa a história, e teve um início mais tranquilo, concentrando-se em seus personagens principais.

Mostrou como Beto (Emilio Dantas), artista de axé que fez sucesso em outros Carnavais, mas não consegue juntar mais do que meia dúzia de gatos pingados para seguir seu trio elétrico, foi dado como morto depois que um avião que ele devia ter pegado caiu. Sua namorada, Karola (Deborah Secco), e seu irmão, Remy (Vladimir Brichta), deslumbrados com o sucesso que o cantor está fazendo depois da sua suposta morte, o convencem de que ele deve continuar sumido para lucrar iludindo os fãs.

Beto, então, vai se esconder em Boiporã, um vilarejo afastado, e acaba conhecendo Luzia (Giovanna Antonelli), marisqueira simples que aluga a casa de sua irmã, que foi morar em Salvador, ao cantor. Ele se apresenta como Miguel, convive com os dois filhos da moça, a conquista e eles se apaixonam. O capítulo terminou com a visita de Remy e Karola a Boiporã. A oportunista, apesar de ter sido dispensada por Beto pouco antes de ele sumir, inventa a Luzia que eles continuam juntos e diz que vai revelar ao “noivo” que espera um filho dele.

A trama é interessante e foi contada com muita calma por João Emanuel Carneiro (de Avenida Brasil e A Regra do Jogo) no primeiro episódio. Fora os personagens citados, o público conheceu apenas, e brevemente, a família de Beto e Laureta (Adriana Esteves), que deve ocupar o posto de principal vilã do folhetim nos próximos capítulos. Luzia e Beto se apaixonaram, tornaram-se noivos e a mocinha descobriu que está grávida do forasteiro em um período de três semanas. Rápido? Sim. No entanto, foi um alívio ver que eles não se apaixonaram à primeira-vista, como é comum ver nas novelas. O capítulo teve o cuidado de mostrar como a relação dos dois foi se solidificando até que resolveram se declarar um para o outro.

O primeiro capítulo dos folhetins, principalmente os das 9, é sempre muito caprichado pelos autores, direção e atores. É do segundo em diante que a coisa se desenrola e a novela mostra a que veio realmente, podendo ir ladeira abaixo – Babilônia, o fracasso da Globo de 2015, é bom lembrar, teve um excelente início, mas degringolou e se tornou uma das tramas mais rejeitadas dos últimos anos. Por isso, é difícil dizer como Segundo Sol vai se sair, mas dá para dizer, por esse começo, que a história mostrou ter um frescor e o casal principal, Emilio Dantas e Giovanna Antonelli, demonstrou ter química.