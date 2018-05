‘Segundo Sol’: conheça o elenco e personagens da nova novela das 9

Segundo Sol estreia na próxima segunda-feira, 14, para preencher a lacuna deixada por O Outro Lado do Paraíso na grade da Rede Globo e, principalmente, junto à audiência. A trama, assinada por João Emanuel Carneiro (de Avenida Brasil e A Regra do Jogo), se passará na Bahia de Beto Falcão, um famoso cantor de axé que, por uma confusão, será dado como morto. Já antes de chegar à televisão, a novela rendeu uma notificação do Ministério Público pela falta de atores negros.

Confira, afinal, quem é quem no novo folhetim das 21h:

Beto Falcão (Emílio Dantas)

Beto Falcão (Emílio Dantas), em ‘Segundo Sol’ Beto Falcão (Emílio Dantas), em ‘Segundo Sol’

Beto Falcão foi um cantor de axé de sucesso em 1990, mas uma década mais tarde está em franca decadência. Uma confusão, no entanto, leva a imprensa a acreditar que ele morreu em um acidente aéreo, e suas vendas — então em baixa — melhoram exponencialmente. Beto é convencido pela namorada, Karola (Deborah Secco), e pelo irmão, Remy (Vladmir Brichta), a continuar fingindo que está morto, para colher os frutos da fraude, e ele se esconde em Boiporã, onde se apaixona por Luzia.

Luzia Batista (Giovanna Antonelli)

Luzia ( Giovanna Antonelli), em ‘Segundo Sol’ Luzia ( Giovanna Antonelli), em ‘Segundo Sol’

Abandonada pelo marido, a mãe de Ícaro (Thales Miranda/Chay Suede) e Manuela (Rafaela Brasil/Luisa Arraes) cria os filhos sozinha, catando mariscos na praia. Um dia, ela conhece Beto Falcão e se apaixona perdidamente por ele, a quem as crianças começam a chamar de “pai”. O romance atrairá a ira de Karola (Deborah Secco) e de sua comparsa, Laureta (Adriana Esteves), cujas armações levarão a mocinha a fugir para a Islândia com seu melhor amigo, Groa (André Dias). Ela volta para a Bahia dezoito anos depois como a famosa DJ Ariella, em busca de uma segunda chance de reconstruir a vida.

Remy Falcão (Vladmir Brichta)

Remy (Vladimir Brichta), em ‘Segundo Sol’ Remy (Vladimir Brichta), em ‘Segundo Sol’

Irmão e empresário de Beto Falcão. Ambicioso, mantém um relacionamento com a cunhada, Karola, e fica famoso após a falsa morte do irmão.

Karola (Deborah Secco)

Karola (Deborah Secco), em ‘Segundo Sol’ Karola (Deborah Secco), em ‘Segundo Sol’

Namorada de Beto Falcão na época do acidente aéreo, é quem mais se beneficia com a falsa morte do companheiro. No posto de “viúva”, ela forjará uma gravidez para ficar com boa parte dos lucros póstumos do cantor. Roubará o bebê de Luzia, seu terceiro filho, Valentim, e o criará como seu.

Laureta Botini (Adriana Esteves)

Laureta (Adriana Esteves), em ‘Segundo Sol’ Laureta (Adriana Esteves), em ‘Segundo Sol’

Laureta é uma mulher sem escrúpulos, igual ou pior que Carminha, a vilã eternizada por Adriana Esteves em Avenida Brasil. Em Segundo Sol, Laureta ajudará Karola a manter a farsa da morte Beto Falcão. Ela também usará seus contatos de promoter da noite baiana para agenciar meninas para a prostituição.

Valentim (Daniel Mesquita)

Valentim (Danilo Mesquita), em ‘Segundo Sol’ Valentim (Danilo Mesquita), em ‘Segundo Sol’

Fruto do relacionamento entre Beto e Luzia, foi sequestrado quando bebê por Karola, e criado por ela como se fosse seu filho. Nos dias atuais, participará do triângulo amoroso do elenco jovem da novela, ao lado de Ícaro (Chay Suede), que não sabe que é seu irmão, e de Rosa (Letícia Colin).

Severo (Odilon Wagner)

Severo é um bem sucedido empresário, casado com Claudine. Durante anos, manteve um relacionamento extraconjugal com a empregada, Zefa (Claudia Di Moura). É pai de Edgar (Caco Ciocler) e Roberval (Fabrício Boliveira).

Claudine (Cássia Kiss)

Claudine conviveu durante anos com o caso do marido, Severo, e com a empregada Zefa. Como não podia ter filhos, a socialite criou um dos filhos do caso extraconjugal de Severo como seu, Edgar (Caco Ciocler), o branco, e deixou o menino negro para Zefa criar. No leito de morte, conta a Roberval (Fabrício Boliveira) toda a verdade.

Edgar (Caco Ciocler)

Edgar (Caco Ciocler), em ‘Segundo Sol’ Edgar (Caco Ciocler), em ‘Segundo Sol’

Filho de Severo e Zefa, mas criado por Claudine. É casado com Karen (Maria Luisa Mendonça), com quem teve Rochelle (Giovanna Lancelotti). O casal também cria Manuela, filha de Luzia, que chegou a eles por intermédio da irmã da protagonista, Cacau (Fabiula Nascimento), cozinheira da família e amante de Edgar. Apesar de ter herdado o negócio milionário do pai, não tem jeito para cuidar da empresa.

Roberval (Fabrício Boliviera)

Roberval ( Fabricio Boliveira ), em ‘Segundo Sol’ Roberval ( Fabricio Boliveira ), em ‘Segundo Sol’

Roberval descobriu, já adulto, que era filho do patrão de sua mãe. Humilhado por sua recém-descoberta família, ele vai embora, e conhece Laureta, que o transforma em um rico empresário. Ao contrário do irmão, herdou o dom do pai para os negócios.

Naná Falcão (Arlete Salles)

Naná Falcão (Arlete Salles), em ‘Segundo Sol’ Naná Falcão (Arlete Salles), em ‘Segundo Sol’

Mãe de Beto (Emilio Dantas), Remy (Vladimir Brichta), Ionan (Armando Babaioff) e Clóvis (Luis Lobianco), e esposa de Dodô (José de Abreu). Nos anos 1970, era uma militante política.

Dodô (José de Abreu)

Dodô (José de Abreu), em ‘Segundo Sol’ Dodô (José de Abreu), em ‘Segundo Sol’

O patriarca da família Falcão cuida do dinheiro de Beto Falcão depois de sua suposta morte. É proprietário de um bar de caranguejo em Santo Antônio além do Carmo.

Nestor (Francisco Cuoco)

Nestor (Francisco Cuoco), em ‘Segundo Sol’ Nestor (Francisco Cuoco), em ‘Segundo Sol’

Namorado de juventude de Naná e ex-militante político. Ainda é apaixonado pela mãe de Beto Falcão, e não perde a oportunidade de cortejá-la.