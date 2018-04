‘Se eu não lacrar hoje, lacro da próxima vez’, diz Anitta na SPFW

A cantora Anitta foi uma das grandes protagonistas do primeiro desfile neste sábado da São Paulo Fashion Week (SPFW), a semana da moda da capital paulista, que acontece até a próxima quinta-feira.

Anitta abriu a edição deste ano com sambas clássicos, como “Isto Aqui o que É?”, de Ary Barroso, e “O que É, o que É”, de Gonzaguinha. A cantora foi convidada pela grife Água de Coco por Liana Thomaz, cujo desfile apostou em cores vivas.

Sem modéstia e com aquela segurança digna de Susana Vieira, Anitta não esboçava tensão pré-estreia numa passarela de moda. “Tô supertranquila. Se eu não lacrar hoje, lacro da próxima vez”, disse no backstage, prevendo que a participação no desfile da Água de Coco deve ser a primeira de algumas nas passarelas da moda. “Apesar de não acompanhar muito os desfiles, sou eu quem escolho todos os meus looks”, completou.

