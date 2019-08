Scarlett Johansson é a atriz mais bem paga pelo segundo ano consecutivo

Na última semana a Forbes divulgou a lista dos atores mais bem pagos do mundo. Esta semana foi a vez do ranking das mulheres com o salário mais alto ser divulgado. E, assim como no dos homens, a mulher mais bem paga do ano é uma atriz da saga de Os Vingadores.

Scarlett Johansson, eternizada no papel de Viúva Negra, ocupa a primeira posição. Ela ganhou ao longo do ano passado cerca de R$ 230 milhões. Porém, em 2019, a atriz ganhou R$ 63,8 milhões a mais pela sua contribuição no filme Vingadores: Ultimato, ou seja, a quantia para o próximo ano provavelmente aumentará mais um pouco.

O segundo lugar da lista é ocupado por Sofia Vergara, que interpreta Gloria Delgado-Pritchett em Modern Family. A atriz teve um lucro de R$ 182 milhões. As renomadas e premiadas atrizes Reese Whiterspoon e Nicole Kidman, que integram o elenco de Big Little Lies, ocupam a 3ª e 4ª posição com 144 e 140 milhões de reais, respectivamente.

Desigualdade Salarial

Se na lista dos homens, o que chamou a atenção foi a quantidade de heróis da Marvel ao longo da lista, na lista feminina, o que chama a atenção é a discrepância salarial. Infelizmente a desigualdade salarial entre homens e mulheres ocorre em todo lugar do mundo, e comparando as duas listas, acontece nitidamente em Hollywood também.

O ator mais bem pago do mundo – Dwayne Johnson – arrecadou cerca de 360 milhões de reais, ou seja, 130 milhões a mais do que Scarlett Johansson. Juntando as duas listas, a Viúva Negra seria a oitava da lista, atrás de sete homens. São eles: Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Robert Downey Jr, Akshay Kumar, Jackie Chan, Bradley Cooper e Adam Sandler.

Confira abaixo a lista de atrizes mais bem pagas do mundo:

1º Scarlett Johansson – US$ 56 milhões (R$ 230 milhões)

2º Sofia Vergara – US$ 44,1 milhões (R$ 182 milhões)

3º Reese Witherspoon – US$ 35 milhões (R$ 144 milhões)

4º Nicole Kidman – US$ 34 milhões (R$ 140 milhões)

5º Jennifer Aniston – US$ 28 milhões (R$ 115 milhões)

6º Kaley Cuoco – US$ 25 milhões (R$ 103 milhões)

7º Elisabeth Moss – US$ 24 milhões (R$ 99 milhões)

8º Margot Robbie – US$ 23,5 milhões (R$ 97 milhões)

9º Charlize Theron – US$ 23 milhões (R$ 95 milhões)

10º Ellen Pompeo – US$ 22 milhões (R$ 90,7 milhões)