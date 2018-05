Scarlett Johansson, a nova estrela internacional a ter imóvel em Lisboa

A atriz americana Scarlett Johansson decidiu comprar um imóvel em Lisboa, tornando-se mais uma celebridade internacional a adquirir recentemente uma residência na capital portuguesa. Segundo informações da imprensa local, Scarlett teria escolhido um apartamento no bairro de Príncipe Real, na região central da capital.

Entre os famosos que já se renderam ao encanto de Portugal, estão a cantora Madonna, que se mudou para Lisboa para acompanhar um de seus filhos, que joga futebol nas categorias de base do Benfica, e os atores Michael Fassbender, hoje dono de um apartamento de luxo no bairro de Alfama, e John Malkovich, que além de morar no país é sócio de vários restaurantes e de uma boate.

Scarlett, de 33 anos, atuou em mais de 50 produções cinematográficas, entre elas Encontros e Desencontros (2003), Moça com Brinco de Pérola (2003), Uma Canção de Amor para Bobby Long (2004) e Ponto Final: Match Point (2005), que renderam a ela quatro indicações ao Globo de Ouro.

Atualmente, a atriz está em cartaz nos cinemas com o filme Vingadores: Guerra Infinita, uma das produções da saga de super-heróis da Marvel.