Scarlett Johansson alfineta críticos após aceitar papel de homem trans

Scarlett Johansson não economizou na alfinetada ao responder críticos sobre sua escalação para o filme Rub & Tug, que vai acompanhar a história real de um homem transgênero que se torna um dos principais chefões do crime em Pittsburgh, nos anos 1970.

A escalação da atriz repercutiu de forma negativa entre a comunidade trans, que pede por um ator transgênero no papel. Um representante da atriz respondeu às críticas em um breve comunicado ao site Bustle. “Diga a eles para falarem diretamente com os atores Jeffrey Tambor, Jared Leto, e Felicity Huffman.”

A alfinetada relembra que muitos homens interpretaram mulheres trans no cinema e na TV e até acabaram premiados, caso de Leto, que venceu o Oscar por seu papel em Clube de Compras Dallas e, e Tambor, duas vezes vencedor do Emmy e de um Globo de Ouro por seu papel em Transparent — Tambor só caiu na malha fina dos críticos após acusações de abusos no set da série.

A trama do novo filme de Scarlett acompanha Dante “Tex” Gill, que nasceu mulher e se chamava Jean Gill. Ele se vestia com roupas masculinas e insistia em ser tratado como “Senhor Gill” por seus subalternos. Entre os anos 1970 e 80, Gill se tornou um chefão do crime e da prostituição em Pittsburgh.

Segundo um primo de Gill, ao jornal Post-Gazette, ele era considerado “uma anomalia para a época, alguém que teve que esconder a sexualidade como uma mulher solteira em meio à comunidade transgênero. Que, naquele tempo, era algo tão escondido, que ainda nem possuía esse título.”