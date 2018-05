SBT planeja volta do ‘Em Nome do Amor’

“É namoro ou amizade?”. Quem viveu a década de 1990 no Brasil provavelmente se lembrará da pergunta feita pelo apresentador Silvio Santos no programa Em Nome do Amor, exibido originalmente entre os anos de 1994 e 2000.

Quase duas décadas após seu fim, o SBT está produzindo um retorno para a atração. De acordo com a assessoria da emissora, a ideia é que seja feita uma edição especial para o próximo Dia dos Namorados, em 12 de junho.

O programa, porém, deve ficar restrito às plataformas digitais do SBT, como o canal da emissora no YouTube.