SBT ‘comemora’ no Twitter a ida de Chaves para o Multishow

A cúpula do SBT parece estar se divertindo com a compra, pela Globosat, dos direitos de exibição de Chaves e Chapolin na TV paga. A emissora, que segue com exclusividade sobre as séries na TV aberta, fez um post engraçadinho após a notícia de que o canal Multishow passaria a exibir as atrações mexicanas em horário nobre (na faixa entre 19h e 1h).

“Só observando os memes aqui”, diz a mensagem do tuíte, uma espécie de celebração do fato de que a novidade deu nova visibilidade a programas que estão há décadas na grade do SBT.

A turma do Chaves tá de olho… pic.twitter.com/NURfcuwvSi — SBT (@SBTonline) January 30, 2018

Outro post do perfil do SBT no Twitter destaca que a emissora foi a primeira a exibir Chaves no Brasil. O canal chegou a tirar o programa do ar, mas os fãs se revoltaram e a série retornou à grade.