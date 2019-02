Sasha a Porchat: ‘paixãozinha’ por um amigo da mãe, Xuxa

Celebridade mais discreta do país, Sasha Meneghel rompeu o isolamento para marcar a estreia de Fabio Porchat à frente de um talk-show. “Não é só a sua primeira vez, é a minha primeira vez, também”, diz o humorista a ela em um trecho da entrevista, presente no teaser publicado no perfil oficial do Programa do Porchat no Instagram. A atração vai ao ar no fim da noite da próxima quarta-feira, dia 24 de agosto, na Record.

Sasha, ao que tudo indica, vai falar até da vida pessoal. “Eu me lembro que eu tinha uma paixãozinha, era um amigo da minha mãe”, diz ela em certo momento, para espanto de Porchat, que dispara um “Quê?”

Sasha, de recém-completados 18 anos, está de mudança para os Estados Unidos, onde vai cursar moda. Antes de embarcar, ela assina contrato como estilista de uma coleção da Coca-Cola Clothing.

Esta será, aliás, uma semana de estreias de talk-shows. Na quinta, será a vez de outro humorista, Marcelo Adnet, ganhar o seu programa de entrevistas na Globo.