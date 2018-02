Assédio: Sarah Jessica Parker diz que foi pressionada a cena nua

A atriz Sarah Jessica Parker revelou que já foi pressionada a gravar a cena de um filme completamente nua. A estrela da série Sex and The City contou à revista americana People que, no início da carreira, teve que se impor para mudar a ideia dos produtores.

“Eles falavam ‘Sarah Jessica vai ficar nua amanhã’, e eu dizia que não”, afirmou a atriz. “Eu não sei se tinha confiança para dizer não ou se estava sendo aconselhada por pessoas. Tinha muita pressão para que eu tirasse a roupa.”

A atriz ainda encontrou com uma mulher que trabalhava na equipe do tal filme há pouco tempo e que ela lembrou como a atriz “soluçou” no dia, devido à pressão para fazer a cena.

“Meu agente mandou um carro e o tíquete de um avião para eu ir ao set de filmagens e me disse ‘Se alguém quiser algo que deixe você desconfortável, não faça'”, relembrou a atriz. “Dado tudo o que está acontecendo agora e as histórias contadas sobre aquele período, eu sei o quanto tive sorte por ter alguém — nesse caso, um homem — que interferiu em meu favor.”