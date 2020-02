São Clemente abre desfiles da segunda-feira na Sapucaí

Seis escolas de samba desfilam na categoria do grupo especial na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 24, a partir de 21h30. Os cortejos serão iniciados pela São Clemente, com um expediente, digamos, global. A convite do apresentador e humorista Marcelo Adnet, o também humorista Eduardo Sterblitch e o ator Mateus Solano dão as caras no desfile. A fila segue com a Unidos de Vila Isabel, terceiro lugar no Carnaval do ano passado, e com o Salgueiro – que contará a história do primeiro palhaço negro do Brasil, Benjamin de Oliveira. Madrugada adentro, a Sapucaí recebe a Unidos da Tijuca, trazendo os problemas de infraestrutura para a pauta carnavalesca em uma cidade que sofre com problemas de gestão. Em seguida, os foliões abrem alas para a Mocidade Independente de Padre Miguel, trazendo uma homenagem à estrela Elza Soares. A noite é encerrada pelo desfile da Beija-Flor de Nilópolis, com um samba-enredo lotado de referências às religiões de matriz africana.

Confira o horário de cada desfile:

São Clemente (21h30)

Vila Isabel (22h30)

Salgueiro (23h30)

Unidos da Tijuca (00h30)

Mocidade Independente de Padre Miguel (1h30)

Beija-Flor de Nilópolis (2h30)