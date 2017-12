Sandy pergunta de pílula, e sexóloga tasca: “Irmãozinho à vista?”

A cantora Sandy discorreu sobre sexo e deixou no ar uma questão enigmática em sua participação na última edição do programa Altas Horas, exibido na noite deste sábado. Ao lado do marido, o cantor Lucas Lima, a filha do sertanejo Xororó se revelou soltinha ao falar sobre o tema com o apresentador Serginho Groisman. Mas o momento periclitante foi mesmo durante sua interação com a sexóloga da atração das madrugadas de sábado da Globo, Laura Muller.

Assim que a sexóloga abriu sua tradicional sessão de dúvidas sobre sexo, Sandy se apressou: “Eu tenho uma pergunta.” Sua dúvida tinha a ver com o uso de pílulas anticoncepcionais. “Quando a gente esquece um dia a pílula, eu sei que a gente deve tomar imediatamente quando a gente lembra. Mas, se você percebe dias depois que essa pílula ficou lá pra trás, quanto tempo é melhor a gente se prevenir de outra maneira para não engravidar?”, perguntou Sandy, traindo certa tensão ao coçar a cabeça.

A sexóloga esclareceu que, ao esquecer de seguir a tabelinha, seria preciso utilizar a camisinha ou outro método contraceptivo para se evitar a gravidez. “Ah, legal, legal, obrigada”, disse Sandy, fazendo sinal de joia com a mão. Instante de constrangimento no estúdio. E Laura Muller foi direto à desconfiança geral da plateia e dos espectadores: “Irmãozinho à vista?”.

A noite de papos sexuais passou ainda por temas como a relação entre os níveis de testosterona e o desejo – e até como o hormônio afetou seu tom de voz na gravidez do primeiro filho. A conversa terminou com considerações sobre o tamanho do pênis. “Tem a ver com a genética também, o tamanho, né?”, opinou Sandy.