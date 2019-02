Sandy & Junior reacendem rumores sobre turnê comemorativa

A dupla Sandy & Junior levou os fãs à loucura na noite desta quinta-feira 31 após os irmãos postarem uma mensagem enigmática no Instagram. Usando a arte da capa do álbum Sandy & Junior (2006), Sandy escreveu “Vamos conversar em março, Junior Lima?” e recebeu a mesma pergunta do irmão – sugerindo novidades para o público no próximo mês.

A ação de marketing reacendeu rumores de uma turnê comemorativa para marcar os 30 anos desde que os filhos de Xororó fizeram sua estreia nacional no programa dominical Som Brasil, em que cantaram Maria Chiquinha. Reportagem do jornal Extra afirma que o primeiro show deve acontecer em São Paulo no segundo semestre.

A assessoria de imprensa da dupla ainda não confirma a turnê até o momento, mas afirma que decisões devem ser anunciadas no próximo mês: “Os irmãos seguem atualmente com seus projetos individuais e, em março, terão mais novidades para contar”.

Sandy e Junior se separaram em abril de 2007, após dezessete anos de carreira juntos. “Surge insegurança em relação ao que é novo. É como terminar um namoro. Você sabe que vai ser melhor para você, mas é difícil na hora. A gente se apega à carreira, ao estilo de vida e aos fãs”, afirmou Sandy na ocasião.