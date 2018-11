Sandra Bullock e elenco de ‘Stranger Things’ virão ao Brasil para a CCXP

A Netflix anunciou nesta quarta-feira quais serão as produções e os atores de destaque de sua programação na Comic Con Experience, que acontece em dezembro em São Paulo. Sandra Bullock e Trevante Rhodes, do filme original Caixa de Pássaros, foram alguns dos confirmados em um vídeo publicado pelo serviço de streaming nas redes sociais.

O trio de atores mirins Sadie Sink, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp, da série Stranger Things, também virá. Os atores Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman e David Castañeda e o produtor Steve Blackman representarão a série The Umbrella Academy, assim como Gerard Way e Gabriel Bá, que escreveram a graphic novel que inspirou o seriado. O último confirmado foi Andy Serkis, diretor de Mogli – Entre Dois Mundos.

Oi @CCXPoficial. Eu sei que já confirmei minha presença, mas tudo bem levar uns amigos? Segue lista pra deixar na porta: Sandra, Trevante, Caleb, Noah, Sadie, Andy, Tom, David, Emmy, Steve, Gerard e Gabriel. Valeeeeeu! pic.twitter.com/LU6ppTdeLD — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) November 21, 2018

A quinta edição da Comic Con Experience acontece entre 6 e 9 de dezembro na São Paulo Expo. Outros nomes também já foram confirmados para a feira, como os atores Sophie Turner, Jessica Chastain, Brie Larson (Capitã Marvel e O Quarto de Jack) e Michael B. Jordan (Creed e Pantera Negra) e o diretor M. Night Shyamalan (O Sexto Sentido).