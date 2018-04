Sandra Annenberg chama Michel Temer de ‘ex-presidente’ ao vivo

Sandra Annenberg causou alvoroço entres os espectadores nesta terça-feira depois de chamar Michel Temer de “ex-presidente” durante a apresentação ao vivo do Jornal Hoje. A jornalista corrigiu o erro logo em seguida, mas foi o suficiente para brincarem com a gafe. “A Sandra Annenberg sou eu na vida, mandando indiretas”, brincou um usuário no Twitter.

“O ex-presidente.. perdão. O presidente Michel Temer mudou a estratégia para se blindar no caso de uma eventual terceira denuncia da Procuradoria Geral da República e intensificou as conversas com advogados e aliados”, afirmou Sandra durante a edição do telejornal. Logo depois a apresentadora chamou a repórter Andréia Sadi, que estava em Brasília.

Essa não é a primeira vez que Temer é chamado de ex-presidente na Globo. Em maio de 2017, William Bonner também cometeu o mesmo erro na bancada do Jornal Nacional. Ao perceber a falha, Bonner fez uma pausa e retomou a frase sem pedir desculpas.