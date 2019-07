‘Sandman’, de Neil Gaiman, vai virar série da Netflix

A graphic novel Sandman, do britânico Neil Gaiman, será adaptada para uma série de televisão pela Netflix e a Warner Bros. Television, segundo o site da revista Variety. Serão dez episódios, com produção executiva do autor junto com David S. Goyer (de Batman: O Cavaleiro das Trevas e Batman vs Superman: A Origem da Justiça) e Allan Heinberg (de Mulher-Maravilha e Grey’s Anatomy), que também será o roteirista do seriado.

A série de graphic novels Sandman, lançada entre 1989 e 1996, é protagonizada por Morfeus, controlador do mundo dos sonhos. Capturado no lugar de sua irmã, a Morte, por uma ordem mística, ele deixou o universo dos sonhos desamparado por décadas.

Este é o quarto trabalho de Gaiman a ser adaptado para a televisão. O romance Deuses Americanos foi levado à TV pela Amazon Prime Video, assim como Good Omens. Já Lúcifer, transmitida originalmente pela Fox, que cancelou a série após sua terceira temporada, foi resgatada pela Netflix para uma quarta e quinta temporadas.

Em entrevista a VEJA, Gaiman comparou sua participação nas três adaptações. “Lúcifer foi como ter um lance com alguém e um dia essa pessoa voltar e dizer: este é seu filho. Você vê e fica confuso. American Gods é como ficar longe de um filho, voltar e encontrar um adolescente tatuado com um cabelo que você não entende. Já Good Omens é meu bebê e ainda tenho controle sobre seu corte de cabelo”, disse.