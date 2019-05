Samantha Schmütz deixa táxi após comentário de motorista e publica vídeo

A atriz e comediante Samantha Schmütz contou em seu perfil no Instagram que desceu de um táxi depois que o motorista relatou ter agredido um casal gay. Em uma série de vídeos publicada em seu Instagram Stories, é possível ouvir a conversa da comediante com o taxista. “Dei uma coça nos dois”, disse o taxista. “Você bateu nos dois caras porque eles estavam se beijando?”, questionou Samantha. O rapaz confirmou.

“Ainda não tinha lei, não tinha liberação total. Eles desrespeitaram todo mundo”, continuou o motorista. “Tinha um monte de casal hétero, normal, ninguém se beijando, por que os dois ficaram se agarrando ali? Não tinha por que fazer aquilo. Hoje as cabeças estão diferentes. Eu olho para o outro lado, vou embora.”

Em seguida, Samantha apareceu na rua. “Eu desci do táxi”, contou aos seguidores. “Ele perguntou: ‘você está descendo por causa da história?’. Falei: “Sim, estou descendo por causa dessa sua história, eu não tenho como ficar aqui’. Gente, estou muito apavorada com a falta de noção das pessoas com o espaço do outro.”

“E se esse cara que bateu no casal gay tivesse armado como querem liberar agora?”, continuou a humorista, mais tarde. “No momento de cegueira eu bati no cara. E se ele dá um tiro e mata? E se ele não sabe atirar direito e você estava do lado, não tinha nada a ver com isso, não estava beijando ninguém toma um tiro?”