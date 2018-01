Saiba quando estreiam no Brasil os vencedores do Globo de Ouro

No total, nove filmes saíram premiados do Globo de Ouro, celebrado na noite de domingo. Com a vitória, os títulos ganham uma nova força para a temporada de premiações, que culmina com a entrega do Oscar, cerimônia marcada para o dia 4 de março — e que divulga seus indicados no próximo dia 23.

Dos vencedores, dois já estão em cartaz no Brasil. Enquanto os demais começam a chegar às salas de cinema a partir desta quinta-feira, dia 11 de janeiro. Confira a agenda abaixo:

O Destino de uma Nação

Estreia: 11 de janeiro

Depois de eleito melhor ator de drama no Globo de Ouro, Gary Oldman (O Espião que Sabia Demais) está a um passo de conquistar sua primeira estatueta no Oscar. O britânico tem arrebatado elogios por sua interpretação como o ex-primeiro-ministro inglês Winston Churchill. Quase irreconhecível sob a maquiagem, ele dá vida ao mandatário durante a II Guerra Mundial, enquanto lida com a extradição dos soldados presos na praia de Dunquerque (episódio mostrado no filme de guerra Dunkirk, também de 2017).

Artista do Desastre

Estreia: 25 de janeiro

O astro James Franco (127 Horas) escreve, dirige e atua nesta comédia que mostra os bastidores do filme apontado como um dos piores já produzidos em Hollywood. De 2003, The Room é inacreditavelmente ruim. Talvez por isso tenha se tornado cult, pois é intrigante imaginar como um aspirante a ator de talento questionável, como o misterioso Tommy Wiseau, conseguiu produzi-lo, gastando cerca de seis milhões de dólares. Em atuação nada contida, o próprio Franco faturou o prêmio de ator de comédia ou musical como o protagonista. Porém, a denúncia de assédio que recaiu sobre ele logo após ser premiado pode prejudicá-lo no Oscar.

A Forma da Água

Estreia: 1º de fevereiro

Dirigido por Guillermo del Toro (O Labirinto do Fauno), que levou o troféu da categoria no Globo de Ouro, o longa já havia conquistado quatro prêmios no Festival de Veneza, entre eles o Leão de Ouro de melhor filme. Com excelentes críticas, a produção está entre as favoritas ao Oscar. No domingo, das sete indicações, saiu vencedor apenas em duas (a outra foi de trilha sonora). Ambientada nos anos 1960, acompanha a relação de uma zeladora muda, que trabalha em um laboratório secreto do governo com uma criatura fantástica presa no local. O elenco conta com Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins e Octavia Spencer.

Em Pedaços

Estreia: 9 de fevereiro

Escolhido como melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro, a produção franco-alemã de Fatih Akin (Soul Kitchen) já havia dado a Diane Kruger (Bastardos Inglórios) o prêmio de atriz em Cannes. Ela vive uma mulher que perde o marido e o filho em um atentado à bomba. A polícia e mesmo familiares começam a colocar em dúvida a integridade da vítima, que tinha origem turca e cumpriu pena por tráfico de drogas. Inconformada, a viúva busca por Justiça.

Três Anúncios para um Crime

Estreia: 15 de fevereiro

Grande vencedor no Globo de Ouro, eleito em quatro categorias, chega com força no Oscar. A atriz Frances McDormand (Fargo e Queime Depois de Ler) ganhou como atriz de drama ao viver uma mãe que pressiona as autoridades para que solucionem o assassinato de sua filha. Trabalhar tal tema com humor não é problema para o diretor Martin McDonagh, acostumado ao tom mórbido com títulos como Na Mira do Chefe e Sete Psicopatas e um Shih Tzu. Os outros prêmios foram de melhor filme dramático, roteiro e ator coadjuvante (Sam Rockwell).

Lady Bird: É Hora de Voar

Estreia: 15 de fevereiro

A atriz Greta Gerwig (Frances Ha) dirige seu segundo longa — o primeiro, Nights and Weekends, segue inédito no Brasil. Ela foi ovacionada quando o filme venceu o Globo de Ouro na categoria comédia ou musical, pois muitos achavam que ela merecia estar entre os candidatos a diretor — todos homens. Saoirse Ronan (Brooklyn) também venceu como atriz cômica. Ela faz uma jovem em conflito com sua família e o sistema.

Eu, Tonya

Estreia: 15 de fevereiro

Só pelo risco de levar ao cinema a biografia da patinadora Tonya Harding, uma das figuras mais odiadas do esporte, esta produção já mereceria respeito. O formato escolhido pelo diretor Craig Gillespie é ainda mais curioso, optando muitas vezes pelo humor. A atleta era uma das mais promissoras de sua geração até 1994, quando seu marido pagou capangas para quebrarem as pernas de uma rival dela, Nancy Kerrigan. A protagonista é encarnada por Margot Robbie (a Arlequina, de Esquadrão Suicida). Alisson Jenney, que encarna sua mãe, saiu do Globo de Ouro como melhor atriz coadjuvante.

O Rei do Show

Em cartaz

Vencedor do Globo de Ouro de melhor canção, com o sucesso This Is Me, o filme conta a história de Phineas Taylor Barnum, que, no século XIX, criou o show business. Visionário, o empresário americano apostou no sucesso comercial de espetáculos bizarros, antes vistos apenas como um entretenimento barato e passageiro. Polêmico, também se meteu em diversas fraudes em nome da arte. Ele é interpretado por Hugh Jackman (Logan) e a direção coube ao estreante Michael Gracey.

Viva: A Vida É uma Festa

Em cartaz

O filme da Pixar é ambientado no México e explora a cultura local do Dia dos Mortos. Vencedor da categoria de melhor animação no Globo de Ouro, deve repetir a dose no Oscar. O astro mexicano Gael García Bernal (Diários de Motocicleta) dubla, nas versões em inglês e espanhol, o esquelético Héctor, amigo e mentor do protagonista Miguel no Mundo dos Mortos. Ele tenta ajudar o menino enquanto se esforça para não ser esquecido no mundo dos vivos.