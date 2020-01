Saiba como assistir ao Grammy 2020 na TV e na internet

Em sua 62ª edição, o Grammy 2020, que acontece neste domingo, 26 de janeiro, deixou os holofotes voltados para jovens talentos da música. Caso do furacão Lizzo, que lidera com oito indicações, seguida por Billie Eilish e Lil Nas X com seis cada um. Os três estão indicados ao prêmio de melhor álbum, ao lado de Bon Iver, Lana Del Rey, Ariana Grande, H.E.R. e Vampire Weekend. Confira aqui a lista de indicados.

A cerimônia, apresentada pela cantora Alicia Keys, será transmitida no Brasil pela TNT — a partir das 21 horas (horário de Brasília), o canal pago exibe o tapete vermelho, seguido da premiação, às 22h. O canal E! também apresenta o tapete vermelho, a partir de 20h. Os assinantes do TNT podem acompanhar a premiação pelo serviço de streaming TNT Go. A plataforma funciona no site ou com o aplicativo para iOS e Android para quem possui o canal pelas operadoras Vivo, Claro, TVN, Cabo Telecom, Multiplay, Sky, Algar Telecom, Oi e Net.

Para além dos prêmios, o Grammy é palco de grandes apresentações. Estão confirmados shows de nomes como BTS, Diplo, Mason Ramsey, Camila Cabello, Gary Clark Jr., John Legend, Jonas Brothers, DJ Khaled, Rosalía, Blake Shelton, Gwen Stefani, Dem Lovato, entre outros.

