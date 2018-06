Saci? Netflix confirma Marco Pigossi em série foclórica de Carlos Saldanha

Marco Pigossi irá estrelar outra série da Netflix. O serviço de streaming anunciou, nesta quinta-feira, que o ator será protagonista de Cidades Invisíveis, produção brasileira do serviço de streaming dirigida por Carlos Saldanha (O Touro Ferdinando e A Era do Gelo). A produção será baseada no folclore brasileiro, mas não há mais informações, por ora — nãos e sabe se o Saci ou a Mula Sem-Cabeça estarão lá, por exemplo.

Ex-contratado da Globo, Pigossi também integra o elenco do seriado australiano Tidelands, ao lado de Elsa Pataky, esposa de Chris Hemsworth.

Na trama, o ator viverá um detetive que, ao embarcar na investigação de um assassinato, descobrirá um submundo habitado por criaturas míticas que evoluíram de uma linhagem do folclore brasileiro. Além de Cidades Invisíveis, o serviço de streaming produz outras três séries brasileiras: Ninguém Tá Olhando, de Daniel Rezende, a sitcom Samantha!, prevista pra 6 de julho deste ano, e Sintonia, uma parceria da plataforma com o diretor Kondzilla.

Pigossi alcançou o estrelato em 2010, na novela Caras e Bocas. Atualmente, o ator está no ar na supersérie Onde Nascem os Fortes e lança, ainda neste ano, os filmes A Última Chance e O Nome da Morte. Cidades Invisíveis deve começar a se gravado no final de 2018.