Sabrina Sato recebe alta e mostra bagunça deixada em hospital

A apresentadora Sabrina Sato recebeu alta nesta quarta-feira e pôde sair do hospital onde estava internada havia algumas semanas em São Paulo.

“Tô aqui na poltroninha, sentadinha, porque não posso fazer muita força. Mas olha a bagunça que está aqui, que estão arrumando para a gente ir embora”, contou nos stories de seu Instagram, mostrando diversas malas, roupas e objetos espalhados pelo local. Seu noivo, Duda Nagle, já havia dito que o casal havia transformado o quarto do hospital em um “hotel” para uma estadia mais confortável.

Sabrina Sato mostra bagunça em quarto de hospital

“Amor, você tem que avisar que você ainda não tá autorizada a receber visita, hein?”, ressaltou Duda. “O Duda falou que eu ainda não tô autorizada a receber visita”, repetiu Sabrina, em sequência, no típico humor da apresentadora.

Sabrina havia sido inicialmente internada para tratar um machucado no joelho. Posteriormente, com a descoberta da gravidez, aproveitou para fazer exames, que constataram que se trata de uma gravidez de risco de uma menina. “Quando cheguei aqui o risco (de perder o bebê) era de 70%. Mas tenho fé que será por um período pequeno. Todo dia é um dia de vitória pra mim”, contou, em entrevista à Hora do Faro.

Na última terça-feira, Sabrina também mostrou aos seus seguidores um presente que ganhou do time de seu coração: um enxoval infantil do Corinthians, com dezenas de produtos. A apresentadora deve permanecer em repouso em casa, devido á gravidez de risco diagnosticada no hospital