Sabrina Sato confirma gravidez: ‘O sonho passou a ser realidade’

Eu sempre sonhei com esse momento, mas agora o sonho passou a ser realidade… E que responsabilidade! Daqui a aproximadamente 210 dias a gente vai se ver pela primeira vez, mas até lá, estaremos bem juntinhos nessa jornada, num mix de sentimentos onde o resultado é muito AMOR. Vou ver você crescendo, te proteger e vibrar com seus chutinhos… Papai e mamãe já te amam mais que tudo. #nossoprimeirobebê #gravidez #mamãe #papai #familia #ad #amormaior #bump #Clearblue

A post shared by Sabrina Sato 🅱️+ (@sabrinasato) on Apr 30, 2018 at 12:07pm PDT