Sabrina Sato ataca de novo na Globo: ‘Fátima, sua linda’

Depois de esbanjar espontaneidade no estúdio da Globo montado no Carnaval de São Paulo, a apresentadora da TV Record Sabrina Sato voltou a se mostrar bem à vontade na tela da emissora carioca na madrugada desta segunda-feira.

Rainha de bateria da Vila Isabel, a terceira escola a entrar na Sapucaí, Sabrina foi uma das convidadas do “estúdio Globeleza” após o desfile – e tietou Fátima Bernardes.

“Fátima, sua linda, maravilhosa”, disparou assim que entrou no camarote. A apresentadora global, que usou uma blusa com transparência que ganhou meio milhão de likes em poucas horas, ficou sem graça. Sabrina, porém, continuou com os elogios e opinou: “Você tem que desfilar. Linda desse jeito”. Por fim, sugeriu questionar o telespectador sobre o papel de Fátima no próximo Carnaval – entrevistadora ou passista. “O que vocês acham? Coloca uma enquete aí na TV”, brincou Sabrina.