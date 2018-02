Sábado de Carnaval reúne 1,65 milhão de foliões em São Paulo

O sábado de Carnaval atraiu 1,65 milhão pessoas na cidade de São Paulo, entre foliões que acompanharam os blocos todas as regiões da cidade e que se reuniram para a apresentação das escolas de samba do Grupo Especial, no Anhembi.

A estimativa é de agentes da Guarda Civil Metropolitana, da Companhia de Engenharia de Tráfego, dos responsáveis pelos blocos e produtores da comissão do Carnaval e foi divulgada, há pouco, pela Prefeitura de São Paulo.

No Anhembi, desfilaram as escolas X-9 Paulistana, Império da Casa Verde, Mocidade Alegre, Vai-Vai, Gaviões da Fiel, Dragões da Real e Unidos da Vila Maria. Já nas ruas, blocos como o Confraria do Pasmado, Ritaleena, Agrada Gregos, Bollywood, Jegue Elétrico, Ma-que-bloco, Minhoqueens, Tarado Ni Você, entre outros, atraíram os foliões.

Rio de Janeiro

O sábado de Carnaval na cidade do Rio de Janeiro também foi agitado. Começou com o centenário Cordão da Bola Preta desfilando pelas ruas do Centro, que reuniu cerca de 340.000 foliões, segundo a Prefeitura. Já na Zona Sul, quem sacudiu a orla foi o Bloco da Favorita, que reuniu 690.000 pessoas em Copacabana. Foram 75 blocos por toda a cidade.

Belo Horizonte

Na capital mineira, o forte também são os blocos de rua. Só no sábado foram 70 blocos por toda a cidade de Belo Horizonte. Para os quatro dias de Carnaval, estão programados 180 desfiles.

O Bloco Calixto, que começou seu percurso na avenida Getúlio Vargas, na Savassi, reuniu mais de 100.000 pessoas. Já o popular Então Brilha arrastou 400.000 foliões desde as primeiras horas da manhã, segundo os organizadores.

Recife

No Recife, o maior bloco de Carnaval do mundo, o Galo da Madrugada, reuniu 2,3 milhões de foliões, de acordo com a organização. O desfile do Clube das Máscaras O Galo da Madrugada começou às 9h do sábado. Ao todo, foram seis quilômetros percorridos em mais de 9 horas pelas ruas de pelo menos quatro bairros do Grande Recife.

Sujeira pelas ruas

Após os desfiles dos blocos e das escolas de samba, as equipes de limpeza urbana recolheram 351 toneladas de lixo na cidade de São Paulo. A ação nas ruas e no Sambódromo contou com a participação de 1.655 profissionais.

Somente nas regiões da Sé, Vila Mariana e Pinheiros, onde os maiores desfiles se concentraram, fiscais emitiram cerca de 105 notificações de multa com base no Decreto 57.983, que visa conscientizar a população a não urinar nas ruas e vias da capital.

No Rio, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) recolheu mais de 100 toneladas de resíduos no sábado, e o Lixo Zero multou 143 foliões. Para organizar a folia, a Prefeitura mobilizou diversos órgãos, com o objetivo de garantir a ordem e a segurança dos participantes, além da limpeza das ruas e do Sambódromo.

(Com Estadão Conteúdo)