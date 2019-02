Ryan Reynolds e Blake Lively se casaram em segredo

Os atores Ryan Reynolds e Blake Lively, que estavam namorando há um ano, se casaram neste domingo em uma cerimônia íntima realizada em Mt. Pleasant (Carolina do Sul), informou a edição digital da revista People. Uma fonte confirmou à publicação que a festa aconteceu em um local próximo à cidade de Charleston. Florence Welch, vocalista do grupo Florence and the Machine, que é amiga da atriz, interpretou três canções ao vivo.

O casal optou por trazer um bolo diretamente de Virgínia para o evento. Participaram do casamento os familiares e amigos mais próximos de Blake e Reynolds. A mãe e a irmã de Blake, conhecida principalmente por seu papel na série Gossip Girl, foram vistas jantando com a atriz Bette Midler durante o fim de semana em Charleston.

Reynolds, de 35 anos, e Blake, de 25, compraram recentemente uma casa em Bedford (Nova York) e visitaram suas respectivas famílias em Vancouver (Canadá) e Nova York recentemente. O casal se conheceu na rodagem de Lanterna Verde (2011), mas nunca falou em público sobre sua relação.

Reynolds foi casado previamente com Scarlett Johansson, mas o casal se divorciou em 2010. É a primeira união de Blake, que já namorou o ator Penn Badgley, seu companheiro de elenco em Gossip Girl.

(Com agência EFE)