Ryan Reynolds e atores de ‘La Casa de Papel’ vêm ao Brasil para CCXP

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 11, as personalidades que a plataforma trará ao Brasil em dezembro, para participar da Comic Con Experience (CCXP) em São Paulo. O primeiro painel divulgado pelo canal de streaming conta com parte do elenco da série La Casa de Papel: Pedro Alonso (Berlim), Alba Flores (Nairóbi), Darko Peric (Helsinque), Rodrigo de la Serna (Palermo) e Esther Acebo (Estocolmo). Também passará pelo evento o ator Ryan Reynolds ao lado do diretor Michael Bay no painel do filme Esquadrão 6. Com estreia marcada para o dia 13 de dezembro, o longa narra a história de seis bilionários que forjam a própria morte.

Além da presença das celebridades anunciadas, no dia 8 de dezembro, a Netflix prometeu uma “grande surpresa”. E, assim como nas edições anteriores da CCXP, o estande da plataforma no evento contará com atividades interativas ambientadas nos universos de suas principais produções de 2019.

Eu nem tenho colchão suficiente pra receber toda essa gente na minha casa! A galera de La Casa de Papel e Esquadrão 6 vêm pro Brasil e estão confirmados na #CCXP19! pic.twitter.com/40vCXm0TTe — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) November 11, 2019

Serviço

Comic Con Experience: 5 a 8 de dezembro de 2019

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda, São Paulo – SP)

Ingressos: de 120 reais (meia, somente para quinta-feira) a 1.500 reais (para os quatro dias, com direito a foto ou autógrafo de um convidado)