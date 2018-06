Russell Crowe vai interpretar chefe da Fox News demitido por assédio

O ator Russell Crowe foi escalado para interpretar o executivo Roger Ailes em uma minissérie da emissora Showtime, segundo o site da revista Entertainment Weekly. O americano, que morreu em maio do ano passado, fundou e liderou o canal de notícias Fox News por vinte anos, até ser demitido em 2016, por acusações de assédio sexual.

A minissérie de oito episódios, intitulada The Loudest Voice in the Room, vai adaptar o livro de mesmo nome do jornalista Gabriel Sherman, que descreve o nascimento e crescimento da Fox News. A série terá produção executiva de Tom McCarthy (de Spotlight: Segredos Revelados) e Jason Blum (Corra!).

Conservadora, a Fox News é uma emissora controversa nos Estados Unidos, acusada de tender a favor do Partido Republicano e, mais recentemente, de Donald Trump. Ailes, inclusive, atuou como consultor para alguns presidentes americanos do partido, como Ronald Reagan e George H. W. Bush, além de ter virado conselheiro de Trump durante a campanha eleitoral.

“De muitas formas, a colisão entre a mídia e a política acabou definindo o mundo em que vivemos hoje”, disse o presidente do Showtime, David Nevis, em comunicado. “Nós vimos esse fenômeno ser retratado na tela na história de Charles Foster Kane, e isso encontra uma tradução contemporânea na ascensão e queda de Roger Ailes.”

Na sinopse da minissérie, o canal promete não se esquivar das polêmicas envolvendo a Fox News e Roger Ailes. “Para entender os eventos que levaram à ascensão de Donald Trump, é necessário entender Ailes”, diz o texto. “A minissérie aceita esse desafio, concentrando-se principalmente na última década, quando Ailes virou o líder de fato do Partido Republicano, e mostra flashes de momentos decisivos da vida dele, incluindo um encontro com Richard Nixon no set de gravação do The Mike Douglas Show que deu o empurrão inicial para a carreira política de Ailes, e as acusações de assédio sexual que levaram seu reinado na Fox ao fim.”