Rubens Ewald Filho é hospitalizado em estado grave após queda

O crítico de cinema Rubens Ewald Filho está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Samaritano, em São Paulo. Segundo comunicado da instituição, o jornalista foi internado na quinta-feira, 23, após um desmaio, seguido de queda em uma escada. Ele segue sem previsão de alta, “para tratamento cardiológico e das fraturas decorrentes da queda”, diz o boletim.

A VEJA, Marta Giovanelli, assistente de Ewald Filho, afirmou que a queda foi consequência de uma arritmia cardíaca. “Ele está muito machucado. Ficamos muito chocados. Agora os médicos vão estabilizar o coração que é mais grave, para depois cuidar do resto”, conta.

No domingo, a Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro soltou um comunicado em apoio ao apresentador. “Toda solidariedade e rápida recuperação ao crítico Rubens Ewald Filho. Ele sofreu um acidente na escada rolante em um shopping em São Paulo e está internado no Hospital Samaritano. Rubinho é um guerreiro com brilhante atuação na curadoria de alguns dos mais importantes festivais de cinema do país e o crítico que popularizou a atividade no Brasil.”