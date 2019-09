Roupa do filme ‘Batman’, de 1989, vai a leilão por R$ 600 mil

A roupa usada por Michael Keaton no primeiro filme do Batman, de 1989, está sendo leiloada. A empresa britânica Prop Store anunciou que o traje pode ser adquirida por fãs do homem-morcego pelo preço inicial de US$ 98,5 e 148 mil (entre R$ 402,3 e 604,5 mil).

O filme completou três décadas em junho deste ano. No longa, o público é apresentado ao anti-herói que viu seus pais serem cruelmente mortos quando criança na saída de um teatro e que jurou vingar a morte de sua família protegendo Gotham City da criminalidade. O primeiro filme da saga foi dirigido por Tim Burton e trouxe Jack Nicholson no papel do psicopata Coringa.

Além da vestimenta do homem-morcego, outras peças da franquia também serão leiloadas, como: roupas do vilão interpretado por Nicholson em 1989, o Charada de Jim Carrey (1995), o Robin de Chris O’Donnell (1995 e 1997) e componentes da fantasia de Mulher-Gato de Michelle Pfeiffer (1992).

O evento está previsto para acontecer em 30 de setembro e 1º de outubro em Londres. Vale lembrar que um novo filme da saga de Batman está sendo produzido, com Robert Pattinson, conhecido por interpretar um vampiro na saga Crepúsculo, no papel do anti-herói. O novo longa deverá entrar em cartaz em junho de 2021.