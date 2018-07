Pesquisador encontra roteiro inédito de Stanley Kubrick

Um novo roteiro escrito pelo cineasta Stanley Kubrick foi encontrado por um pesquisador britânico, que buscava informações sobre a última produção do diretor, De Olhos Bem Fechados (1999). O texto, finalizado em 1956, é uma adaptação do livro Burning Secret, escrito pelo romancista austríaco Stefan Zweig em 1913.

De acordo com a revista americana Variety, o roteiro foi coescrito por Calder Willingham, que trabalhou com Kubrick novamente em 1957, no filme Glória Feita de Sangue, estrelado por Kirk Douglas.

O roteiro de mais de cem páginas conta a história de um filho de um diplomata, que se torna amigo de um misterioso barão. O homem mais velho começa a se interessar pela mãe do menino, o que incita um conflito, envolvendo ciúmes e traição.

Burning Secret foi adaptado para o cinema em 1933 pelo diretor alemão Robert Siodmak. Em 1988, uma nova versão foi lançada em inglês, intitulada de O Segredo de um Homem e dirigida por Andrew Birkin, que, curiosamente, trabalhou como assistente de Kubrick anteriormente.