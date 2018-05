Roteiristas de ‘Vingadores: Guerra Infinita’ dizem que ‘mortes são reais’

(O texto abaixo contém spoilers do filme ‘Vingadores: Guerra Infinita’)

A morte de diversos heróis do universo Marvel no filme Vingadores: Guerra Infinita, incluindo Pantera Negra, Homem-Aranha e Doutor Estranho, chocou muitos fãs, mas os roteiristas Christopher Markus e Stephen McFeely não se arrependem da decisão. Em entrevista ao site americano Buzzfeed, Markus afirmou: “As mortes são reais. O quanto antes vocês aceitarem, mais cedo vocês conseguirão seguir para o próximo estágio de luto”.

Mcfeely ainda explicou a afirmação do colega: “Acho que Guerra Infinita é um filme bem maduro para blockbuster. O próximo filme também é maduro. Vamos nos agarrar às nossas escolhas, e esperamos vê-los surpreendidos e engajados na história”.

Segundo Mcfeely, Guerra Infinita e sua sequência foram escritos e gravados ao mesmo tempo. Com isso, os filmes estão claramente conectados, “mas são muito diferentes, um depende do que acontece no outro”. A quarta produção da franquia tem previsão para estrear em maio de 2019.

Os roteiristas ainda comentaram a morte de Pantera Negra depois do sucesso de bilheteria do filme estrelado por Chadwick Boseman. “Em primeiro lugar, faríamos tudo de novo, mas lembrem-se, que quando estávamos escrevendo e até gravando Guerra Infinita, ainda não tinha Pantera Negra. Não sabíamos que seria tão bom, efetivo e ressonante. As pessoas que nos deixaram nesse filme são os protagonistas das próprias franquias. E Pantera Negra não seria diferente”, afirmou Mcfeely, dando a entender que a franquia do herói africano pode continuar, em um outro estrato temporal.

O terceiro filme da franquia Vingadores, Guerra Infinita, acompanha a luta dos heróis da Marvel para combater Thanos. O vilão busca reunir as seis jóias do infinito, que podem destruir o universo.