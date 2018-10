‘Ross’ de ‘Friends’ é escalado para filme sobre caso Panama Papers

David Schwimmer, conhecido por interpretar Ross na série Friends, entrou para o elenco do filme da Netflix sobre o escândalo Panama Papers, segundo o site Deadline. The Laundromat será dirigido por Steven Soderbergh (de Magic Mike e Onze Homens e um Segredo) e contará também com Gary Oldman, Meryl Streep e Antonio Banderas no elenco.

O caso sobre o qual o filme se debruça foi uma investigação jornalística internacional que revelou 11,5 milhões documentos sigilosos sobre paraísos fiscais ligados ao escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca. A investigação revelou que algumas das empresas de fachada podem ter sido usadas para fins ilegais, como fraude e evasão fiscal.

A trama será baseada no livro Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite, de Jake Bernstein. Schwimmer irá interpretar Matthew Quirk, advogado de uma empresa de seguros acionada quando vinte passageiros idosos morrem em um cruzeiro. A empresa de navegação descobre, no entanto, que a seguradora que Quirk representa não existe.

O ator está atualmente na 10ª temporada de Will & Grace, que estreou nos Estados Unidos em 4 de outubro. Em 2016, ele interpretou o advogado Robert Kardashian em O Povo Contra O.J. Simpson, a primeira temporada do seriado American Crime Story.

A Netflix ainda produz outro filme sobre o caso Panama Papers, baseado no livro Panama Papers: Breaking the Story of How the World’s Rich and Powerful Hide Their Money. Esse longa, produzido por John Wells, contará a história pelo viés de um dos jornalistas alemães que trabalharam na investigação.

Por enquanto, nenhum dos filmes tem previsão de estreia.